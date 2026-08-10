Сосед вырезал часть блокированного дома - о деталях смотрите в "В понедельник дойдет до Лукашенко"

В TikTok завирусилось видео, которое набрало свыше 1 млн просмотров. Женщина утверждает, что ее сосед вырезал часть блокированного дома и тем самым нарушил ее права. Она осталась без воды, света и газа.

В комментариях мнения разделились. Одни поддерживают и задаются вопросом: куда смотрели чиновники. Другие считают, что не все так однозначно.

Что говорят местные власти и сами соседи? Об этом смотрите в программе "В понедельник дойдет до Лукашенко" 10 августа после "Панорамы" на телеканале "Беларусь 1", а также 11 августа на "Первом информационном" в 10:10 и 19:30.