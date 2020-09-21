Соседский опыт: переселенцы знают цену ангажированной свободы

Переселенцы с востока Украины знают, сколько стоит ангажированная свобода. Они бежали от войны в мирную Беларусь и второго такого "переезда" пережить не хотят.



Сегодня практически в каждом районе Беларуси живут семьи переселенцев с Украины.



