Сосновский: Беларусь идет дальше по пути демократизации, чем многие европейские страны
Теперь уже точно зная дату референдума и видя огромную вовлеченность белорусов в настоящий и полноценный диалог, западный режим со своими санкционными конвульсиями и толерантной диктатурой как-то совсем подрастерялся. Теперь им остается только наблюдать... Конечно, по традиции, засунув свой нос в соседский забор. По мнению немецкого политолога Александра Сосновского, любая реакция Запада на предстоящий референдум в Беларуси - очередное грубое вмешательство во внутренние дела суверенной страны, а их бесцеремонность, может сравниться разве что с отдаленностью от реальности и тяжелой формой паранойи.
"Это дело только белорусского народа и больше никого, больше никто не имеет права не вмешиваться не давать советы не рекомендовать. Да, могут посмотреть, почитать, но не более того, все остальное решает белорусский народ. В первую очередь их волнует не изменение, а их волнует то, что Беларусь идет дальше по пути демократизации. Они бы хотели, чтобы Беларусь можно было бы представить как такую авторитарную страну, в которой нет никаких правил, нет никаких конституций. Поэтому сказать, что их конкретно интересует, какая-то статья, думаю, вряд ли, просто им завидно, говоря русским языком.
В этом плане Беларусь идет намного дальше многих европейских стран. Например, в Германии референдум непозволителен. Скажем, в Германии невозможно провести референдум, нет такого правила, оно исключено из всех законодательных актов. Есть референдумы, которые могут быть проведены по решению местных властей, но они не имеют никакой силы, на них можно сослаться можно и не сослаться, поэтому проведение вот референдумов которое будет закреплено в Конституции Беларуси, это, конечно, такой мощный шаг, который многим странам на Западе, выступающим сегодня в роли таких передовых светочей демократии, даст приличную фору, говоря хоккейным языком".