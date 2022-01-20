Сосновский: Беларусь идет дальше по пути демократизации, чем многие европейские страны

Теперь уже точно зная дату референдума и видя огромную вовлеченность белорусов в настоящий и полноценный диалог, западный режим со своими санкционными конвульсиями и толерантной диктатурой как-то совсем подрастерялся. Теперь им остается только наблюдать... Конечно, по традиции, засунув свой нос в соседский забор. По мнению немецкого политолога Александра Сосновского, любая реакция Запада на предстоящий референдум в Беларуси - очередное грубое вмешательство во внутренние дела суверенной страны, а их бесцеремонность, может сравниться разве что с отдаленностью от реальности и тяжелой формой паранойи.

"Это дело только белорусского народа и больше никого, больше никто не имеет права не вмешиваться не давать советы не рекомендовать. Да, могут посмотреть, почитать, но не более того, все остальное решает белорусский народ. В первую очередь их волнует не изменение, а их волнует то, что Беларусь идет дальше по пути демократизации. Они бы хотели, чтобы Беларусь можно было бы представить как такую авторитарную страну, в которой нет никаких правил, нет никаких конституций. Поэтому сказать, что их конкретно интересует, какая-то статья, думаю, вряд ли, просто им завидно, говоря русским языком.