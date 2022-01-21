Сосновский: Референдум закрепит и продолжит то, к чему уверенно шла Беларусь на протяжении долгих лет

Я имею в виду укрепление государственности страны и создание понятных рамок, в которых могут проходить различные процессы развития общества, становления общества, внутри общественных каких-то процессов. Начиная от важного утверждения, что с территории Беларуси никогда не будет произведено какое-то там военное нападение и какой-то там удар, кроме случаев, если было перед этим нападение на саму Беларусь, это, кстати, очень важный вопрос, и заканчивая целым рядом формальностей, которые касаются и сроков пребывания президента на посту, и создания общественных надстроек, которые должны будут наблюдать и контролировать общественную жизнь. Так что, я считаю, это важный момент, и он еще важен как некий такой флажок для тех, кто с западной стороны границы смотрит в сторону Беларуси и Союзного государства. Чтобы было понятно, что речь идет о совершенно нормальном государстве, нормальной стране, которая создает для себя рамки, самое важное - создает конституцию, и в рамках этой конституции будет вести свою политическую и общественную, социальную жизнь.

Александр Сосновский, главный редактор интернет-издания World Economy, политолог (Германия)