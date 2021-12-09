Сосновский: Санкции - это всегда недобросовестная конкуренция

Давайте не будем считать тех, кто стоит за этими санкциями, за этими планами, людьми особо высокоинтеллектуальными, грамотными, далеко смотрящими. Это очень часто самые обыкновенные люди. Очень часто чиновники, которые готовят какие-то планы и кладут их на стол политических деятелей без дальнейшего серьезного какого-то анализа. Поэтому для меня в этом ничего удивительного нет. Если у них спросите, чтобы они на карте ткнули в то место, где находится Беларусь и как это связано с Европой, я думаю, что 9 из 10 западных депутатов из различных парламентов, из различных стран не смогут этого сделать по одной простой причине - они просто неграмотны в этом направлении. Поэтому важно, конечно, продолжать ту политику, которую, кстати, ведет неплохо Лукашенко. Это когда на какие-то действия не дается сразу ответ, занимается такая выжидательная позиция, оценивается ситуация, только потом дается ответ. Это всегда важнее. Кроме того, под этим еще кроется такое понятие, как отложенное наказание, когда где-то кто-то предпринял какие-то меры негативные против страны, а другая сторона не отвечает, то другие начинают волноваться, потому что они не понимают, что не заметили или готовят что-то страшное для нас или, может быть, они готовы сдаться. Проходит какое-то время, они находятся в состоянии такого психологического ступора, в состоянии психологического неспокойствия. Это важный момент, его нужно учитывать. Я думаю, что лидеры Союзного государства хорошо владеют этим методом.

Александр Сосновский, главный редактор интернет-издания World Economy, политолог (Германия)