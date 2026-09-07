Сосны, озеро и около ста видов процедур: как дети из Беларуси и России оздоравливаются в "Жемчужине"

Краткий пересказ от ИИ

В здравнице под Лепелем проходят оздоровление дети из регионов Беларуси и России, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Союзного государства.

В сосновом бору, на берегу озера Щибот в Лепельском районе находится центр "Жемчужина". Более двадцати лет на реабилитацию и оздоровление сюда приезжают дети из разных регионов Беларуси и России. Опыт медицинского коллектива, а также современные подходы и оборудование позволяют проводить комплексную реабилитацию пациентов по индивидуальным программам.

Здоровье детей - приоритет

Акцент на передовые немедикаментозные методы. Задача врачей - укрепить здоровье юных пациентов. Как только ребенок приезжает в здравницу, проводится обширная диагностика, чтобы назначить максимально точный комплекс процедур (здесь их около 100 видов).

Более трех тысяч километров преодолели школьники из Республики Алтай. На оздоровление приехали дети разного возраста. И говорят, что долгая дорога того стоила: знакомство с Беларусью только начинается, но уже море эмоций.

Задача врачей - укрепить здоровье юных пациентов

У детей шестиразовое питание. В меню полезные, натуральные блюда из качественных продуктов. Столовую модернизировали: обновили цеха, оборудование. Преобразилось и само здание: фасады, крыша, коммуникации. Забота о детях - самая главная задача взрослых. За счет средств бюджета Союзного государства в центре под Лепелем уже прошли оздоровление и лечение более пяти тысяч юных пациентов из Беларуси и России.

"У нас 3 основных профиля лечения: сердечно-сосудистая система, костно-мышечная система и органы дыхания. Согласно показаниям ребята получают процедуры", - рассказала директор детского реабилитационно-оздоровительного центра "Жемчужина" Наталья Калинина.

Индивидуальный подход к каждому ребенку

В реабилитационно-оздоровительном центре - День Союзного государства. Праздник, который подтверждает дружбу без границ. Мастер-классы, литературные площадки, ярмарки - тот случай, когда привычное расписание пришлось немного скорректировать. В свободное от процедур время - экскурсии. Ведь важно, чтобы каждый ребенок не просто отдохнул и окреп, но и получил яркие впечатления надолго.