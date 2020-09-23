Составлен рейтинг стоимости аренды жилья в городах Беларуси. По подсчетам аналитиков, в сентябре самая высокая стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице - 890 рублей в месяц. Второе место занимает Брест - 510 рублей средняя стоимость аренды однушки в этом городе. А дешевле всего снять квартиру в Могилеве - на месяц в среднем за 440 рублей.



