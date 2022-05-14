14 мая в Белгосцирке состоится премьера новой программы

Эта программа замечательная, она называется "Отпуск без носков". Номера самых различных жанров: и жонгляж, и работа с животными, и дрессура, и воздушный полет великолепный, акробатика - совершенно разные жанры, в которых участвуют и наши, и зарубежные артисты.

Алла Николаева-Алиева, главный режиссер Белгосцирка