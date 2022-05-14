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14 мая в Белгосцирке состоится премьера новой программы
Воздушные гимнасты в кольце, жонглеры и собачки на скейтбордах. Белгосцирк сегодня презентует новую программу: премьера в 19:00! Главными героями шоу станет трио клоунов (обладатели наград престижных цирковых фестивалей в Венгрии, Франции, Монако, России). Под куполом же артисты исполнят полет с акробатическими трюками. Ювелирное мастерство продемонстрируют и канатоходцы. Представят на манеже также номера с животными.
Эта программа замечательная, она называется "Отпуск без носков". Номера самых различных жанров: и жонгляж, и работа с животными, и дрессура, и воздушный полет великолепный, акробатика - совершенно разные жанры, в которых участвуют и наши, и зарубежные артисты.
Дарить хорошее настроение и удивлять мастерством артисты будут практически все лето. Программа в афише Белгосцирка по 7 августа.
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