ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

14 мая в Белгосцирке состоится премьера новой программы

Воздушные гимнасты в кольце, жонглеры и собачки на скейтбордах. Белгосцирк сегодня презентует новую программу: премьера в 19:00! Главными героями шоу станет трио клоунов (обладатели наград престижных цирковых фестивалей в Венгрии, Франции, Монако, России). Под куполом же артисты исполнят полет с акробатическими трюками. Ювелирное мастерство продемонстрируют и канатоходцы. Представят на манеже также номера с животными.

Эта программа замечательная, она называется "Отпуск без носков". Номера самых различных жанров: и жонгляж, и работа с животными, и дрессура, и воздушный полет великолепный, акробатика - совершенно разные жанры, в которых участвуют и наши, и зарубежные артисты.
Алла Николаева-Алиева, главный режиссер Белгосцирка

Дарить хорошее настроение и удивлять мастерством артисты будут практически все лето. Программа в афише Белгосцирка по 7 августа.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все