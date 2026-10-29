Белорусская сторона официально присоединилась к гуманитарной операции в прифронтовом городе Алешки на херсонском направлении. В аэропорту Гомеля утром приземлился борт с российский делегацией, а в "Новой Гуте" встречали украинскую.

Сейчас в аэропорту Гомеля состоялась первая очная встреча российской и украинской делегаций. С первых минут встрече был задан позитивный тон. Представители Москвы и Киева обменялись рукопожатиями и пообщались. Встреча состоялась с участием белорусской стороны, которая также присоединилась к гуманитарной операции.

Населенный пункт в последнее время подвергался огромному количеству ударов. Поэтому люди находятся в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы. Не только первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп призывала рассмотреть проблему эвакуации людей из этого населенного пункта, также Папа Римский принимал непосредственно участие в налаживании диалога между двумя сторонами.

Как подчеркивают военные аналитики России и Украины, процесс это не простой, не быстрый, поскольку соблюдать решения, достигнутые на самом высоком политическом уровне, с точки зрения военной реализации достаточно сложно. Но все это становится возможной только лишь благодаря тому, что сохраняется режим прекращения огня.

Минск оказывает необходимое всестороннее содействие Москве и Киеву, а также выступает гарантом данных процессов.