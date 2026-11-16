Состоялась жеребьевка стран - участников Гранд-финала конкурса детской песни "Наше поколение"

Конкурс "Наше поколение" продолжают патронировать объединения БРИКС и ШОС. При этом география вокального события расширяется - впервые о себе заявили Италия и Мальта.

Представители 17 стран мира пока в пути в Узбекистан. ЮАР заявила о себе и своих песнях на первой официальной пресс-конференции.

16 ноября в Ташкенте прошла первая часть жеребьевки участников IV Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение", по итогам которой определились открывающий и закрывающий номера Гранд-финала. Он состоится 20 ноября. Так, финальный аккорд даст Индия. Откроет четвертый международный форум Кения.

"Для меня очень важно выступать первой, мне кажется, так я смогу донести свое слово еще лучше. Узбекистан - прекрасная страна, очень красивая, все люди очень добрые, поэтому я смотрю вперед с большой надеждой, что я найду новых классных друзей", - призналась представительница Кении на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение" Аико Бет.

"Я буду выступать 18-й, самой последней, буду закрывать шоу. Я надеюсь, что все ребята выступят достойно. Но я, конечно, очень рада, - поделилась эмоциями представительница Индии на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение" Сайиша Гупта. - Оригинальное название моей песни на хинди, но если переводить, то название моей песни звучит как "Бесстрашная". Поэтому посыл моей песни - это быть бесстрашной. Всем участникам я этого желаю. Не бояться достигать своих целей и идти к самым прекрасным высотам".

В рамках пресс-конференции конкурсанты получили на память национальные сувениры. Но порядковые номера первый и восемнадцатый были только на двух статуэтках.

Вечером 17 ноября станет известно, какой по счету выступит белоруска Марго Зингман. 13-летняя минчанка исполнит песню, написанную специально для конкурса композитором Максимом Фадеевым.