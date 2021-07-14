Состоялась первая репетиция конкурсантов эстрадной песни "Витебск-2021"

У нас огромный смысл имеет этот конкурс, и я тоже пришла к этому, я с детства мечтала. Я каждый год смотрю, наверное, с 8 лет, а мне сейчас 23 скоро будет. Я не пропускаю, каждый год смотрю, по интернету ищу. Мне этот конкурс очень интересен, и, мне кажется, он должен быть вечным. Вообще мне Белоруссия с первого шага самолета понравилась реально. Тут атмосферно, тепло, уютно, люди приветливые, улыбчивые. Завтра у вокалистов еще один утренний прогон в Минске, после чего все делегации отправятся в Витебск. Свои версии мировых хитов конкурсанты исполнят уже в субботу, а славянские шлягеры прозвучат на закрытии фестиваля 18 июля.

Даниил Мышковец, представитель Беларуси на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021"