Состоялась видеоконференция с постоянным координатором ООН в Беларуси

В Беларуси принимают все необходимые меры для минимизации последствий пандемии - сегодня об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время видеоконференции с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий. Программы и проекты, реализуемые по линии международной организации, охватывают практически все сферы жизни, в том числе борьбу с распространением коронавируса. Так, совместно с национальными и международными партнерами ПРООН окажет Беларуси финансовую помощь в размере 250 тысяч долларов. Спикер выразила благодарность за поддержку и подчеркнула, что сейчас важно думать о последствиях. В том числе - рассматривать меры по поддержке экономики и бизнеса.