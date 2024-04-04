ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Состоялись выборы членов Совета Республики Национального собрания 8-го созыва

Выборы членов Совета Республики Национального собрания 8-го созыва состоялись сегодня. Сенаторы от областей избраны на собраниях депутатов местных советов базового уровня области, от Минска - на заседании городского совета депутатов. После программных выступлений кандидатов и публичного обсуждения их кандидатур было проведено тайное голосование.

Избранным считался кандидат, получивший более половины голосов депутатов, принявших участие в голосовании. Как отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, новоизбранные сенаторы - это не только профессионалы своего дела, но и люди от земли, которые знают, чем живут белорусы.

Сегодня услышали биографии каждого из них. Знаете, у них уже есть и определенный опыт работы, ведь несколько человек избрано, которые работали в Совете Республики, возглавляя комиссии. Я уверена, что члены Совета Республики примут абсолютно правильные решения тогда, когда будут избирать председателей комиссий, председателя Совета Республики, заместителя председателя Совета Республики, потому что это те 7 человек, которые работают на профессиональной основе. По сути дела, те, кто координирует работу всего Совета Республики.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Кандидаты практически из всех сфер жизни нашего города. Это и система здравоохранения, в том числе из научных наших учреждений, из учреждений образования и обычных школ, также представители госорганов, средств массовой информации - спектр достаточно широк.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все