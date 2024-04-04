Состоялись выборы членов Совета Республики Национального собрания 8-го созыва

Сегодня услышали биографии каждого из них. Знаете, у них уже есть и определенный опыт работы, ведь несколько человек избрано, которые работали в Совете Республики, возглавляя комиссии. Я уверена, что члены Совета Республики примут абсолютно правильные решения тогда, когда будут избирать председателей комиссий, председателя Совета Республики, заместителя председателя Совета Республики, потому что это те 7 человек, которые работают на профессиональной основе. По сути дела, те, кто координирует работу всего Совета Республики.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси