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Состоялись выборы членов Совета Республики Национального собрания 8-го созыва
Выборы членов Совета Республики Национального собрания 8-го созыва состоялись сегодня. Сенаторы от областей избраны на собраниях депутатов местных советов базового уровня области, от Минска - на заседании городского совета депутатов. После программных выступлений кандидатов и публичного обсуждения их кандидатур было проведено тайное голосование.
Избранным считался кандидат, получивший более половины голосов депутатов, принявших участие в голосовании. Как отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, новоизбранные сенаторы - это не только профессионалы своего дела, но и люди от земли, которые знают, чем живут белорусы.
Сегодня услышали биографии каждого из них. Знаете, у них уже есть и определенный опыт работы, ведь несколько человек избрано, которые работали в Совете Республики, возглавляя комиссии. Я уверена, что члены Совета Республики примут абсолютно правильные решения тогда, когда будут избирать председателей комиссий, председателя Совета Республики, заместителя председателя Совета Республики, потому что это те 7 человек, которые работают на профессиональной основе. По сути дела, те, кто координирует работу всего Совета Республики.
Кандидаты практически из всех сфер жизни нашего города. Это и система здравоохранения, в том числе из научных наших учреждений, из учреждений образования и обычных школ, также представители госорганов, средств массовой информации - спектр достаточно широк.
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