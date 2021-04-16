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Состоялось 52-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ

Премия имени Чингиза Айтматова

Также в ходе заседания прошла торжественная церемония вручения премии Межпарламентской ассамблеи СНГ имени Чингиза Айтматова заслуженному деятелю культуры Беларуси Владимиру Гниломедову.

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