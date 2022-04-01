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Состоялось награждение строителей, возводивших путепровод на Немиге
Оценка оперативности и профессионализма. Торжественная церемония награждения строителей, что работали на возведении нового путепровода на Немиге, прошла буквально час назад в городской ратуше. Почетными грамотами и благодарностями отметили около 60 человек. Над воссозданием комфортной инфраструктуры все службы работали круглосуточно. Путепровод возвели всего за месяц. Увеличили одноразовую нагрузку, более современным стал и внешний вид.
Во время торжественной встречи государственными наградами отметили и тех, кто внес вклад в социально-экономическое развитие столицы. В подарок присутствующим - праздничный мини-концерт от известных белорусских артистов.