Состоялось награждение строителей, возводивших путепровод на Немиге

Оценка оперативности и профессионализма. Торжественная церемония награждения строителей, что работали на возведении нового путепровода на Немиге, прошла буквально час назад в городской ратуше. Почетными грамотами и благодарностями отметили около 60 человек. Над воссозданием комфортной инфраструктуры все службы работали круглосуточно. Путепровод возвели всего за месяц. Увеличили одноразовую нагрузку, более современным стал и внешний вид.