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Состоялось открытие третьего трудового семестра студотрядовцев
Память жертв Великой Отечественной войны сегодня почтили у стелы "Минск - город-герой". Там собрались бойцы столичных студотрядов, которые вместе с руководством города возложили цветы к монументу. Сегодня же состоялось открытие третьего трудового семестра. И этой традиции уже 60 лет. Студенты получили символические путевки для работы на различных предприятиях и организациях города, в том числе на молодежной стройке по реконструкции стадиона "Трактор". Только этим летом в Минске планируют трудоустроить свыше 12 тысяч студентов и учащихся.
По итогам прошлого года Минский городской штаб студенческих отрядов признан лучшим в нашей стране. Тогда было трудоустроено более 10 тысяч ребят.
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