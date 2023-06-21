Состоялось открытие третьего трудового семестра студотрядовцев

Память жертв Великой Отечественной войны сегодня почтили у стелы "Минск - город-герой". Там собрались бойцы столичных студотрядов, которые вместе с руководством города возложили цветы к монументу. Сегодня же состоялось открытие третьего трудового семестра. И этой традиции уже 60 лет. Студенты получили символические путевки для работы на различных предприятиях и организациях города, в том числе на молодежной стройке по реконструкции стадиона "Трактор". Только этим летом в Минске планируют трудоустроить свыше 12 тысяч студентов и учащихся.