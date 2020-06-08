Состоялось первое судебное заседание по делу экс-сотрудника "Минск-Кристалл"

В суде Московского района столицы сегодня состоялось первое судебное заседание по делу замначальника участка предприятия "Минск-Кристалл".Бывшего управленца обвиняют сразу по двум статьям: "Получение взятки" и "Служебный подлог". Он принял от директора коммерческой структуры более семи тысяч четырехсот рублей. Вознаграждение полагалось за благоприятное решение вопросов, входящих в компетенцию мужчины. Он же обвиняется в том, что внес заведомо ложные сведения в виде подделки подписи заместителя генерального директора.



Задержание замначальника участка "Минск-Кристалл" проходило в рамках оперативной разработки Комитета госбезопасности. Тогда помимо этого уголовного производства в отношении других задержанных были возбуждены еще пять уголовных дел.