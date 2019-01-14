Сегодня на крытом катке возле Дворца спорта состоялся бал-маскарад для друзей и партнеров дирекции II Европейских игр 2019 года.

Посол Европейских игр в образе кошки. Дарья Домрачева сегодня сменила привычные лыжи и винтовку на коньки. Правил балом в окружении будущих волонтеров Игр талисман грядущего форума лисенок Лесик.

Впервые зрители увидели на льду и белорусского представителя на детском "Евровидении" в Минске Даниэля Ястремского. Ожидается, что юный исполнитель примет участие в эстафете огня "Пламя мира", старт которой объявят 3 мая в Риме.