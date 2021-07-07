Состоялся первый этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гродненской области

Первый этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны прошел в Гродненской области. В ходе ревизии управленцы Мостовского района сформируют штаб территориальной обороны и отдельный стрелковый батальон территориальных войск. После этого состоится командно-штабное учение, в ходе которого личный состав территориальных войск совместно с милиционерами отработают охрану важных объектов и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.