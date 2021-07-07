3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Состоялся первый этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гродненской области
Первый этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны прошел в Гродненской области. В ходе ревизии управленцы Мостовского района сформируют штаб территориальной обороны и отдельный стрелковый батальон территориальных войск. После этого состоится командно-штабное учение, в ходе которого личный состав территориальных войск совместно с милиционерами отработают охрану важных объектов и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.
Второй этап проверки запланирован на октябрь. Всего ревизия пройдет в 9 районах Гродненского региона. Войска территориальной обороны сформированы в каждой области. Сейчас по указанию Президента проходит их комплексная проверка.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все