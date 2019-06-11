Сегодня в Беларуси началось централизованное тестирование. Абитуриенты сдали белорусский язык. А с 15 июня стартует прием документов в профессионально-технические колледжи. Для тех, кто еще только определяется с будущей специальностью, состоялся первый областной фестиваль учреждений образования. В интерактивных зонах школьники могли узнать о самых востребованных специальностях.

На ярмарке образовательных предложений побывала и Наталья Кузьмицкая. Поклеить обои, поштукатурить стены или выложить мозаику - Анастасия Никитина сегодня может не хуже профессионального строителя. Сегодня она - выпускница Борисовского профильного колледжа. В прошлом году представляла область на республиканском этапе рабочей олимпиады "Ворлд Скилс".







Своим опытом и возможностями профессии мастер поделилась с посетителями первого областного фестиваля профессионального образования

Технологи, операторы электрооборудования, слесари механосборочных работ - сейчас выпускники с аттестатом базовой и средней школы могут продолжить образование по нескольким десяткам рабочих специальностей. На основе анализа, потребностей рынка работы в кадрах ежегодно открываются новые направления обучения. Обучение по каждой их них, почти с первого курса, практико-ориентированное, на настоящем производстве. Поэтому в конце курса у выпускников - гарантированное рабочее место.







Сегодня в системе образования Минской области 38 колледжей и лицеев