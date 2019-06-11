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Состоялся первый областной фестиваль учреждений образования
Сегодня в Беларуси началось централизованное тестирование. Абитуриенты сдали белорусский язык. А с 15 июня стартует прием документов в профессионально-технические колледжи. Для тех, кто еще только определяется с будущей специальностью, состоялся первый областной фестиваль учреждений образования. В интерактивных зонах школьники могли узнать о самых востребованных специальностях.
На ярмарке образовательных предложений побывала и Наталья Кузьмицкая. Поклеить обои, поштукатурить стены или выложить мозаику - Анастасия Никитина сегодня может не хуже профессионального строителя. Сегодня она - выпускница Борисовского профильного колледжа. В прошлом году представляла область на республиканском этапе рабочей олимпиады "Ворлд Скилс".
Своим опытом и возможностями профессии мастер поделилась с посетителями первого областного фестиваля профессионального образования
Технологи, операторы электрооборудования, слесари механосборочных работ - сейчас выпускники с аттестатом базовой и средней школы могут продолжить образование по нескольким десяткам рабочих специальностей. На основе анализа, потребностей рынка работы в кадрах ежегодно открываются новые направления обучения. Обучение по каждой их них, почти с первого курса, практико-ориентированное, на настоящем производстве. Поэтому в конце курса у выпускников - гарантированное рабочее место.
Сегодня в системе образования Минской области 38 колледжей и лицеев
Сегодня в системе образования Минской области 38 колледжей и лицеев, в которых можно получить профессионально-техническую и средне-специальную подготовку. После выпускников могут как начать профессиональную деятельность, так и продолжить обучение в вузе, с зачислением сразу на второй или даже третий курс.
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