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Состоялся закрытый показ фильма "Подрыв" от "Беларусьфильма"

"Подрыв" от "Беларусьфильма" в закрытом показе. Первый мультиплекс страны: кинотеатр "Беларусь" презентовал премьеру новой исторической картины.

"Подрыв" - это сокращенная версия отечественного 8-серийного проекта о подростках-саперах - "Пламя под пеплом". Премьеру сериала уже видели зрители телеканала "Беларусь 1". Фильм в полном метре станет подарком зрителям всей страны ко Дню Независимости. Всебелорусский прокат в афишах с 3 июля. К слову, историческая драма - результат совместной работы Национальной киностудии "Беларусьфильм" и Министерства обороны.

Фильм о том, как разминировали Минск после войны. Разрушений такого масштаба здесь нет, компьютерной графикой это сделать практически невозможно. Художник-постановщик и оператор-постановщик хорошо поработали. Мы постарались сделать столько, сколько могли. Я хочу, чтобы молодое поколение посмотрело, к чему приводит война.
Иван Павлов, режиссер-постановщик

Всебелорусская премьера "Подрыва" - в День Независимости

Как и полагается фильму о саперах, в этой ленте много экшен-сцен: пиротехники и взрывов. Съемка таких спецэффектов проходила не без консультаций с военными. Кино о подростках-героях можно смотреть семьями: возрастной порог - от 12 лет.

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