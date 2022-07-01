Состоялся закрытый показ фильма "Подрыв" от "Беларусьфильма"

Фильм о том, как разминировали Минск после войны. Разрушений такого масштаба здесь нет, компьютерной графикой это сделать практически невозможно. Художник-постановщик и оператор-постановщик хорошо поработали. Мы постарались сделать столько, сколько могли. Я хочу, чтобы молодое поколение посмотрело, к чему приводит война.

Иван Павлов, режиссер-постановщик