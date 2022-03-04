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Состояние 18-летней беременной гражданки Украины стабильное
Молодая женщина на позднем сроке беременности пришла к пункту пропуска "Поддобрянка" в сопровождении родственников. Из-за напряженной обстановки на родине украинка побоялась оставаться дома и решила, что будет рожать в Беларуси.
Сейчас она находится в областном роддоме. Физическое состояние мамы и плода (а это будет девочка) в норме. Украинка пережила колоссальный стресс, с ней работают психологи. Женщину навестил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Оказалось, что владыка и будущая мама родом из одного населенного пункта. Архиепископ взял землячку под свою опеку.
Епархия готова предоставить ей квартиру, обеспечить ее проживание. Сегодня не главное, кто она по национальности. Главное, что это человек. А человеку, попавшему в такие обстоятельства, надо оказать помощь как моральную, так и материальную.
Гомельская епархия продолжит оказывать помощь гражданам Украины
Гомельская епархия никогда не оставалась в стороне от чужой беды - оказывала помощь мигрантам на белорусско-польской границе, беженцам из Донбасса. Поддержка украинцев, бежавших в Беларусь в поисках мира, будет продолжаться.
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