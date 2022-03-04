Состояние 18-летней беременной гражданки Украины стабильное

Епархия готова предоставить ей квартиру, обеспечить ее проживание. Сегодня не главное, кто она по национальности. Главное, что это человек. А человеку, попавшему в такие обстоятельства, надо оказать помощь как моральную, так и материальную.

Стефан, архиепископ Гомельский и Жлобинский