В. Перцов: События последнего года заставили белорусские медиа измениться кардинальным образом

Защита информационного суверенитета, отстаивание позиций Беларуси на медийном пространстве и опыт борьбы с фейками. Современное состояние белорусской журналистики обсудили сегодня в прямом эфире Первого национального канала Белорусского радио.



События последнего года заставили белорусские медиа измениться кардинальным образом, считает министр информации Владимир Перцов. Журналисты не были готовы ко всем вызовам, которые встали перед нашим обществом, но достаточно быстро изменили свои подходы, чтобы отвечать на эти вызовы, как того требует время. Изменился также зритель, слушатель и читатель. Насытившись плодами работы различных фейкометов в интернете, люди все чаще обращаются к традиционной журналистике, которой всегда доверяли.





