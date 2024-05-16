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Состояние девочки, выпавшей из кабинки аттракциона в Лиде, медики оценивают как стабильное
Состояние девочки, выпавшей из кабинки аттракциона в Лиде, медики оценивают как стабильное. Об этом сообщилив главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома, пишет БЕЛТА.
12 мая в Лиде 11-летняя девочка выпала из аттракциона Hammer через несколько секунд после его запуска. Ребенка оперативно доставили в Лидскую ЦРБ. Там пациентке оказали экстренную помощь, провели обследования, сделали все необходимое для стабилизации состояния.
Из Гродно по санавиации прибыла педиатрическая реанимационно-консультативная бригада, а также главный внештатный травматолог области и хирург областной детской больницы. Дополнительно из Минска по санавиации прибыл для проведения консультаций челюстно-лицевой хирург республиканского уровня.
Как только состояние девочки стабилизировалось, в течение суток в Лиду из областной детской больницы был отправлен реанимобиль. Педиатрическая реанимационно-консультативная бригада доставила ее в областной центр.
"Мы дополнительно выполнили все необходимые высокотехнологические обследования и консультации специалистов, - рассказал главный врач Гродненской областной детской клинической больницы Александр Козич. - По показаниям пациентке провели две травматологические операции. Сейчас она находится в реанимации, но в ближайшее время будет переведена в травматологическое отделение. Состояние ребенка стабильное, оценивается как средней степени тяжести".
Фото: БЕЛТА
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