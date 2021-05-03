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Состояние мальчика, спасшего брата на пожаре в Мядельском районе, по-прежнему крайне тяжелое
Храбрым и мужественным поступкам есть место и в повседневной жизни. Речь о 12-летнем мальчике, который на руках вынес из огня своего младшего брата. К сожалению, состояние юного героя по-прежнему крайне тяжелое.
Как сообщили в Минздраве, подросток подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он находится под динамическим наблюдением врачей Республиканского ожогового центра больницы скорой помощи, куда был доставлен вертолетом МЧС из Мядельской больницы.
В минувший четверг подросток, находясь дома без родителей, пытался потушить пожар. Спасателей вызвали соседи. Один из очевидцев увидел, как школьник держал на руках двухлетнего брата. На лице и руках парня были ожоги и сильные порезы от оконного стекла. Отдав брата, подросток потерял сознание. Малыш, как выяснилось, не пострадал. Парень, которого иначе как герой не назовешь, получил серьезные травмы. У него больше 50 % ожогов тела.
Состояние ребенка остается тяжелым, мальчик находится на искусственной вентиляции легких. В данный момент не транспортабелен. Этот вопрос находится на контроле главы государства, поручено сделать все необходимое. Все делается в интересах ребенка. В настоящее время в полном объеме проводится все необходимое, в том числе и хирургическое лечение.
Главврач также отметил, что налажен контакт с коллегами из Российской Федерации, ежедневно проводятся консилиумы, в том числе и расширенные с участием ведущих российских специалистов.
На контроле главы государства не только здоровье маленького героя, но и жилищный вопрос. Президент поручил губернатору разобраться с ситуацией по жилью. Дом выгорел дотла, и сейчас семья поселилась у бабушки. Подключились Мядельский райисполком, профсоюз и другие общественные организации, выделив для семьи микроволновую печь, постельные принадлежности и другие бытовые предметы на первое время.
Медики продолжают бороться за жизнь мальчика, получившего электротравму
Сегодня в БСМП прокомментировали состояние здоровья другого подростка 2004 года рождения. Этот трагический случай произошел в Мстиславском районе. Парень получил электротравму на рыбалке. У него диагностированы ожоги различной степени тяжести - до 70 %. В Минск его также доставили вертолетом МЧС. Состояние остается тяжелым, мальчик подключен к ИВЛ.
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