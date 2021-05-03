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Состояние мальчика, спасшего брата на пожаре в Мядельском районе, по-прежнему крайне тяжелое

Храбрым и мужественным поступкам есть место и в повседневной жизни. Речь о 12-летнем мальчике, который на руках вынес из огня своего младшего брата. К сожалению, состояние юного героя по-прежнему крайне тяжелое.

Как сообщили в Минздраве, подросток подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он находится под динамическим наблюдением врачей Республиканского ожогового центра больницы скорой помощи, куда был доставлен вертолетом МЧС из Мядельской больницы.

Подросток, который спас своего брата на пожаре, вертолетом доставлен на лечение в Минск

В минувший четверг подросток, находясь дома без родителей, пытался потушить пожар. Спасателей вызвали соседи. Один из очевидцев увидел, как школьник держал на руках двухлетнего брата. На лице и руках парня были ожоги и сильные порезы от оконного стекла. Отдав брата, подросток потерял сознание. Малыш, как выяснилось, не пострадал. Парень, которого иначе как герой не назовешь, получил серьезные травмы. У него больше 50 % ожогов тела.

Состояние ребенка остается тяжелым, мальчик находится на искусственной вентиляции легких. В данный момент не транспортабелен. Этот вопрос находится на контроле главы государства, поручено сделать все необходимое. Все делается в интересах ребенка. В настоящее время в полном объеме проводится все необходимое, в том числе и хирургическое лечение.
Андрей Борисов, главврач больницы скорой медицинской помощи г. Минска

Главврач также отметил, что налажен контакт с коллегами из Российской Федерации, ежедневно проводятся консилиумы, в том числе и расширенные с участием ведущих российских специалистов.

На контроле главы государства не только здоровье маленького героя, но и жилищный вопрос. Президент поручил губернатору разобраться с ситуацией по жилью. Дом выгорел дотла, и сейчас семья поселилась у бабушки. Подключились Мядельский райисполком, профсоюз и другие общественные организации, выделив для семьи микроволновую печь, постельные принадлежности и другие бытовые предметы на первое время.

Медики продолжают бороться за жизнь мальчика, получившего электротравму

Сегодня в БСМП прокомментировали состояние здоровья другого подростка 2004 года рождения. Этот трагический случай произошел в Мстиславском районе. Парень получил электротравму на рыбалке. У него диагностированы ожоги различной степени тяжести - до 70 %. В Минск его также доставили вертолетом МЧС. Состояние остается тяжелым, мальчик подключен к ИВЛ.


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