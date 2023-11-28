Состояние мостов в Минске будут контролировать с помощью датчиков

В Минске создается центр автоматизированного мониторинга состояния мостов и путепроводов. О том, как будет реализован проект, рассказал директор государственного предприятия "Горавтомост" Павел Важник, пишет БЕЛТА.

Пока к системе подключен один путепровод по проспекту Победителей через улицу М. Богдановича. Его оборудовали специальными датчиками во время реконструкции. Вторым объектом, по которому информация будет поступать онлайн, станет транспортная развязка на 25-м км МКАД через автомобильную дорогу Минск - Дзержинск. Предполагается, что это произойдет до конца 2023 года.

"Мы актуализировали технические условия на все объекты, которые сейчас находятся на капитальном ремонте, прописали в них требования установки датчиков. Система мониторинга позволит наблюдать за состоянием пролетных строений и опор в режиме реального времени. Сможем оперативно увидеть все перемещения конструктивных элементов, которые вызваны транспортными нагрузками", - рассказал Павел Важник.

В настоящее время совместно с "БелдорНИИ" разрабатывается перечень сооружений, где необходим постоянный мониторинг. Их поэтапно оборудуют беспроводными датчиками.

Всего на обслуживании предприятия "Горавтомост" находится 109 мостовых сооружений и 103 подземных пешеходных перехода.