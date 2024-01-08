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Состояние пострадавших при обрушении неэксплуатируемого моста в Лидском районе стабильное

Состояние пострадавших при обрушении неэксплуатируемого моста в Лидском районе стабильное

Состояние пострадавших приобрушении неэксплуатируемого мостав Лидском районе оценивается как стабильное. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наглавноеуправлениездравоохранения Гродненского облисполкома.

Как рассказали в ведомстве, в Лидскую центральную районную больницу прибыла бригада областных специалистов для оказания помощи пострадавшим в результате обрушения неэксплуатируемого моста через Неман неподалеку от населенного пункта Белица. В составе бригады - врачи Гродненской университетской клиники и больницы скорой медпомощи областного центра, а именно анестезиолог-реаниматолог, хирург, торакальной хирург, абдоминальный хирург, травматолог и нейрохирург.

"В условиях отделения анестезиологии и реанимации, в которое были госпитализированы пациенты, специалисты областного уровня провели осмотр, с учетом их заключения назначены дополнительные диагностические и лечебные мероприятия", - отметили в профильном управлении. Там также констатировали, что состояние троих пострадавших оценивается как стабильное, они находятся в сознании.

Сегодня утром работники строительной организации демонтировали мост через реку Неман неподалеку от населенного пункта Белица. Во время сноса пролета плиты обрушились. В результате произошедшего экскаватор, задействованный в работе, за рулем которого был водитель, упал в воду. Пострадал водитель техники, а также двое других работников.

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