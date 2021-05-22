Состояние Ромы Когодовского остается стабильно тяжелым

Состояние Ромы Когодовского, который вынес младшего брата из огня, остается стабильно тяжелым. В Минздраве рассказали, что прошло несколько этапов хирургического лечения, выполнялась поэтапная кожная пластика. Ребенок по-прежнему в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Во время операций ему удаляли пострадавшие обожженные ткани с применением современных технологий комбустиологии. С Ромой постоянно находится мама. Мальчик подключен к аппарату ИВЛ, он в сознании. Реагирует на речь, мама читает ему книги, иногда он смотрит мультики. Отметим, что на прошедшей неделе, как и ранее, проводились консилиумы специалистов.





