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Состояние воды в Новой Боровой улучшилось

19 апреля состояние воды в Новой Боровой улучшилось. Но, как сообщают жильцы этого района, еще ее качество далеко от идеального.

Несколько последних дней из кранов в современном квартале шла ржавая вода. Как заявили в Минском облисполкоме, создан специальный штаб по решению проблемы, состоящий из сотрудников госорганов. Но устранять проблему должна частная организация "Девелопмент", на обслуживании которого и находится квартал. В Минскводоканале заверили, что в близлежащих районах, которые граничат с этой территорией, качество воды соответствует нормам.

Качество воды в границах ответственности нашего предприятия соответствует нормам. Мы в свою очередь увеличили периодичность проб воды и постоянно мониторим ее качество. Решение этого вопроса лежит в компетенции предприятия "А-100 Комфорт". В соответствии с законодательством, они должны проводить своевременную промывку сетей, которые находятся на их балансе.
Сергей Майсюк, начальник диспетчерской службы Минскводоканала

Жильцам был оперативно организован подвоз чистой воды. Как заявили в Минскводоканале, мониторинг качества питьевой воды в квартале и в граничащих с ним микрорайонах Минска, продолжается.

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