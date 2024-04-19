Состояние воды в Новой Боровой улучшилось

Качество воды в границах ответственности нашего предприятия соответствует нормам. Мы в свою очередь увеличили периодичность проб воды и постоянно мониторим ее качество. Решение этого вопроса лежит в компетенции предприятия "А-100 Комфорт". В соответствии с законодательством, они должны проводить своевременную промывку сетей, которые находятся на их балансе.

Сергей Майсюк, начальник диспетчерской службы Минскводоканала