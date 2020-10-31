Сотни автомобилистов из всей страны объединил традиционный автопробег "За Беларусь!"

На каждой точке по маршруту Минск - Гродно к колонне с красно-зелёными флагами присоединялись единомышленники. Автопробег стартовал в 10 утра из столицы. Участники проехали Раков, Воложин, Ивье, Лиду, где посетили не только главную достопримечательность города, но и историко-культурное наследие страны - Лидский замок. Участники автопробега собрались на церемонию возложения цветов к Вечному огню на Кургане Бессмертия в Лиде. Сейчас колонна направляется в Гродно. Там у Кургана Славы высадят аллею "За единую Беларусь!".







"Мы участвуем в каждом автопробеге. Это уже для нас стало доброй традицией, ездим по городам Беларуси и по республике, заезжаем в мелкие города и деревни, чтобы все нас видели, и меня устраивает вполне та Беларусь, в которой я жила 18 лет. Я люблю эту страну такой, какая она есть. Я видела, как она становилась на ноги, как расцветала. Она… хочется плакать в такие моменты… честно говоря, глядя на то, что происходит, потому что это чистая, добрая страна, это потрясающие люди, замечательные люди. И я хочу жить в такой стране мирной, чистой доброй. Мы поддерживаем мирную Беларусь".







"Нам главное - чтобы была экономика, чтобы никаких, мягко говоря, глупых забастовок, чтобы люди поняли, что мы едины, и сколько ни говори «халва» во рту сладко не станет. Нужно ее сделать, а чтобы ее сделать, нужно работать, а не призывать других не работать".



По плану участников - также посещение братской могилы в парке имени Жилибера и прогулка по достопримечательностям Гродно. Длина маршрута автопробега составила около 300 километров.



