Сотни горожан в Молодечно вышли на мирный митинг

Атмосфера единения накануне царила и в Молодечно. Сотни горожан вышли на мирный митинг, чтобы в очередной раз призвать белорусов к сохранению мира в стране и недопущению раскола в обществе. Ведь потерять то, что построено за годы независимости, можно в один момент.Всего же митинги за спокойствие, мир и уверенность в будущем объединили тысячи белорусов в 15 городах страны. Встречи продолжатся и сегодня.



