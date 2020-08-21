ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сотни горожан в Молодечно вышли на мирный митинг

Атмосфера единения накануне царила и в Молодечно. Сотни горожан вышли на мирный митинг, чтобы в очередной раз призвать белорусов к сохранению мира в стране и недопущению раскола в обществе. Ведь потерять то, что построено за годы независимости, можно в один момент.Всего же митинги за спокойствие, мир и уверенность в будущем объединили тысячи белорусов в 15 городах страны. Встречи продолжатся и сегодня.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все