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Сотни людей застряли в аэропорту Жуляны из-за задержек рейсов
Дипломаты отслеживают ситуацию и с туристами, которые испытывают серьезные сложности при вылете из Киева. Сотни людей застряли в аэропорту Жуляны из-за задержек рейсов. Пассажиры утверждают, что речь идет о финансовых трудностях. У туроператоров нет средств на покупку топлива. МИД Беларуси предупреждает о трудностях с вылетом белорусских туристов из Киева авиакомпаниями Bravo-Airways и Anda-Air. По информации ведомства, отменены рейсы из Киева в Аликанте, Люблин, Тунис, Тирану, Шарм-эль-Шейх. Задержаны вылеты в Анталию и Батуми. Белорусам советуют связаться со своими туроператорами.
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