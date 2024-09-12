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Сотни молодых белорусов отправились на фестиваль "Молодежь - за Союзное государство"
Форум "Молодежь - за Союзное государство", который проходит в Смоленске, объединил ребят из Беларуси и России. Фестиваль, который проводится в год 80-летия освобождения Беларуси, особенный и будет включать в себя не только конкурсные программы и творческие встречи, но и мероприятия патриотической направленности.
Подробности рассказала Екатерина Стреха.
"Молодежь - за Союзное государство"
Беларусь и Россия создают единое пространство, укрепляют дружественные отношения и продвигают креативные идеи в сфере культуры. В составе белорусской делегации, отправившейся в этом году на фестиваль "Молодежь - за Союзное государство", около сотни юношей и девушек - студенты, учащиеся, молодые работники организаций и предприятий. А стартовал международный форум, который, к слову, проводится в 17 раз, в белорусской столице на площадке у Республиканского дома молодежи.
Фестиваль приурочили к 25-й годовщине Союзного государства. Наши ребята как никто другой знают о важности сохранения мира и укрепления связей.
И несколько сотен километров им нипочем. Вперед и с песней!
Сегодня на сцену выйдут конкурсанты из всех областей Беларуси и многих регионов России. Представят народный и эстрадный танцы, современную хореографию. Их выступления оценит профессиональное жюри, в состав которого вошли известные артисты и музыканты.
Также в планах посещение мемориала "Поле памяти" и центра "Долг", встреча с участниками и ветеранами СВО. А вечером состоится торжественное открытие фестиваля. В нем примут участие в том числе и официальные представители Беларуси и России. Обещают, что специальным гостем станет популярный исполнитель Бурито.
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