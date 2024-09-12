Сотни молодых белорусов отправились на фестиваль "Молодежь - за Союзное государство"

Форум "Молодежь - за Союзное государство", который проходит в Смоленске, объединил ребят из Беларуси и России. Фестиваль, который проводится в год 80-летия освобождения Беларуси, особенный и будет включать в себя не только конкурсные программы и творческие встречи, но и мероприятия патриотической направленности.

Подробности рассказала Екатерина Стреха.

"Молодежь - за Союзное государство"

Беларусь и Россия создают единое пространство, укрепляют дружественные отношения и продвигают креативные идеи в сфере культуры. В составе белорусской делегации, отправившейся в этом году на фестиваль "Молодежь - за Союзное государство", около сотни юношей и девушек - студенты, учащиеся, молодые работники организаций и предприятий. А стартовал международный форум, который, к слову, проводится в 17 раз, в белорусской столице на площадке у Республиканского дома молодежи.

Фестиваль приурочили к 25-й годовщине Союзного государства. Наши ребята как никто другой знают о важности сохранения мира и укрепления связей.

И несколько сотен километров им нипочем. Вперед и с песней!

Сегодня на сцену выйдут конкурсанты из всех областей Беларуси и многих регионов России. Представят народный и эстрадный танцы, современную хореографию. Их выступления оценит профессиональное жюри, в состав которого вошли известные артисты и музыканты.