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Сотни томов и миллионы документов о преступлениях полицаев из Логойска хранятся в Центральном архиве КГБ
В Центральном архиве КГБ хранятся уголовные дела, которые относятся к государственным секретам страны, в том числе и на пособников нацистов. Людей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали своих соседей и даже родственников. Об этом в очередной серии совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета госбезопасности "Без срока давности. Палачи Логойска".
Сотни томов и миллионы документов - это преступления полицаев из Логойска. Подобные дела хранятся вечно.
Таких дел у нас хранится более 25. Если посчитать количество людей, то это порядка 30-40 по этим делам проходят лиц - бывших полицейских Логойского района, которые принимали участие в карательных акциях по геноциду от момента оккупации до практически полного освобождения территории Беларуси.
Первые дела на логойских полицаев были заведены еще в июле 1944 года, когда часть Беларуси оставалась под оккупацией. Одни из последних датируются 80-ми годами прошлого века. Их заводили как на группу лиц, так и на одного человека. Однотомные и многотомные. Практически в каждом деле одним из пунктов обвинения значится уничтожение еврейского населения в урочище Ивановщина, примерно в километре от Логойска.
Основные свидетели - это оставшиеся в живых лица. Все они были опрошены. Показания самих участников этого действа кровавого, тех же полицейских, которые показывали чаще друг на друга, чем на себя.