Сотни тысяч разрушенных жизней. В "Понятной политике" вспоминают бомбежку Югославии

Мы специально вывели за скобки еще один давний пример помощи в организации демократии в стране. Для тех, кому везде мерещатся перегибания, мы специально обведем красным цветом одну дату на календаре. 24 марта 1999 года самолеты НАТО начали бомбить Югославию. Сотни тысяч разрушенных жизней, тысячи снарядов, уничтожившие сотни домов, школ, больниц и мостов. Как вышло, что в самом центре Европы на изломе веков произошло то, чего пытались избежать страны со времен Второй мировой войны? Чего стоила людям агрессия Запада, и как ее освещали американские СМИ? Вспомним в "Понятной политике" одну из самых страшных геополитических, гуманитарных, да и попросту человеческих трагедий за последние 30 лет.