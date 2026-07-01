Сотрудничество с Китаем - экономический щит для Беларуси, уверен эксперт

Сотрудничество с Азиатским регионом - это не только поиск новых рынков и партнеров, но и экономический щит для нашей страны.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ: "Неслучайно именно Азия становится главным центром силы. По различным оценкам, на страны Азии уже приходится около 60 % мирового экономического роста и более половины населения планеты. Поэтому развитие отношений с этим регионом не просто вопрос политической конъектуры, а стратегическая необходимость".

Особое место, безусловно, занимает Китай, подчеркнул эксперт. Важно понимать, что сегодня сотрудничество в Беларуси и Китая уже не ограничивается торговлей. В центре внимания находятся инвестиции, промышленная кооперация, цифровая экономика и искусственный интеллект, транспортно-логистическая инфраструктура и научно-образовательные обмены и высокие технологии. "Именно эти направления будут определять характер взаимодействий в ближайшие годы, а также будут давать конкретный результат для белорусской экономики и рабочих мест", - выразил уверенность Никита Беленченко.