Сотрудничество со странами Азии - верный стратегический выбор Беларуси, считает эксперт Крупнов

Мировой экономический центр окончательно сместился на Восток - в Юго-Восточную Азию. Поэтому стратегическая ставка Беларуси на этот регион абсолютно оправданна.

Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (Россия):

"Мы все понимаем, что центр генерации мирового богатства уже перешел в Восточную и Юго-Восточную Азию. Безусловно, Китай здесь ведущий, но мы ни в коем случае не должны исключать огромную по населению Индонезию и все страны-регионы. Беларусь здесь может стать уникальным партнером. А с другой стороны, это тоже тропики, это тоже очень серьезное земледелие, критически завязанное на калии, без которого никуда. И, наконец, это просто большое население со всеми сложностями, которое также заинтересовано в поставках сухого молока и молочных субпродуктов. В этом плане это тоже серьезный рынок сбыта. Поэтому я считаю, что выбор и Мьянмы, и Индонезии - это очень правильное стратегическое решение".