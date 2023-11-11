Сотрудничество Беларуси и Камчатки - чем Тымлатский рыбокомбинат пополняет полки аптек Беларуси

Республика Беларусь является одним из основных торговых партнеров Камчатского края. Камчатка поставляет в нашу страну разные пищевые продукты, рыбу и ракообразных. А на полуостров импортируются мясо и пищевые мясные субпродукты, молочная продукция, натуральный мед, мебель, постельные принадлежности, древесина и изделия из нее, стекло, одежда. Кроме того, в Камчатский край поставляется белорусская сельскохозяйственная, дорожно-строительная техника и спецтехника для предприятий, осуществляющих деятельность в сфере горнорудной промышленности.

Как развивается сотрудничество Беларуси и Камчатки, смотрите в телефильме АТН Анастасии Бенедисюк.

Камчатку и Республику Беларусь связывают давние партнерские отношения. "Мы себя видим очень важным элементом, точкой на карте северного морского пути. Камчатка географически очень выгодно представлена для выполнения задачи увеличения транспортного потока, которую поставил президент России. У нас есть опыт регулярных грузоперевозок между портами Петропавловска-Камчатского и Санкт-Петербурга, Мурманска. Это во многом должно помочь не только сбыту рыбной продукции и ее продвижению на отечественный рынок или на рынок Беларуси, но мы должны усилить свои собственные возможности по транспортировке транзитных грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу, центральную часть нашей страны, Беларусь", - отметил руководитель Торгово-промышленной палаты Камчатского края Дмитрий Коростелев.

Камчатку омывают воды Тихого океана, с северо-востока - воды Берингова моря, с запада - воды Охотского моря. География обязывает к рыбному промыслу. Причем не только в классическом исполнении. Это завод по производству Омега-3.

Россия считается одним из самых крупных производителей рыбной продукции. И обидно, что мы рыбий жир завозим из-за рубежа. У нас достаточно рыбы, и нужно производить ее глубокую очистку, чем мы и начали заниматься. Мы начали производить Омега-3. Олег Сукноваленко, исполнительный директор производственно-технической базы "Омега-3" Тымлатского рыбокомбината

Заводу 3,5 года, здесь ведут глубокую очистку рыбного жира. И только из голов дикого камчатского лосося. Это самое ценное и чистое в рыбе. Не зря ведь и медведи рыбу начинают есть с головы. Лосось завод добывает своим флотом.

Мощность завода проектная - 400 кг готовой продукции Омега-3. Сегодня делают больше и готовы еще добавлять. По специальной программе Омега-3 направляется в детские сады. Также Роспотребнадзор фиксирует снижение заболеваемости у школьников.

Камчатская Омега -3 попадает в аптеки России, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси. Первую партию в нашу страну отсюда отгрузили в марте 2023-го. Сейчас ведут переговоры по поставкам на 2024 год.