Сотрудничество Лиозненского района и Российской Федерации - как союзные программы связывают два братских народа

Наши интересы и задачи упакованы в cоюзные программы: отсутствие препятствий при пересечении границы, равные права при трудоустройстве, возможность получения образования и медицинской помощи. Союзные программы больше 20 лет работают на благо народов двух стран. Подробности в репортаже Ольги Масловской.

У Оксаны Малацион две родины. Уроженка Руднянского района, училась в Смоленске в медицинской академии. Но уже много лет трудится на благо жителей Лиозненского района. Приехала работать в Беларусь и осталась жить.

И там родина, и здесь родина. Это как единое целое, не зря же говорят, что Россия и Беларусь - это братья. Оксана Малацион, заместитель главврача Лиозненской ЦРБ

Встречаться с родственниками, путешествовать, работать по ту и другую сторону границы - все это можно делать без препятствий.

Из белорусского Лиозно до ближайшего российского райцентра Рудня не больше 20 км. Поэтому здесь, в приграничье, что ни семья, то тесное переплетение корней двух народов. Протяженность общей границы 70 км, но она, по сути, только на карте. Поэтому крепнут не только социальные связи, но и экономические. Так, в Лиозно пришел крупный российский бизнес.

Частное предприятие Лиозненского района совместно с предприятием Российской Федерации из Санкт-Петербурга создали завод по производству светильников. Выкупили с аукциона неиспользуемую школу. Сегодня лиозненское предприятие выиграло огромный тендер у Росатома, теперь делает и поставляет светильники для этого предприятия. Иван Федоров, председатель Лиозненского райисполкома

Благодаря российскому меценату в Лиозно обновлен мемориальный комплекс "Адаменская горка". Общая историческая память как нерушимый фундамент дружбы народов. В 1943 году на границе двух союзных республик девять месяцев стоял фронт. Тысячи погибших, десятки братских могил. Наследники Победы хранят героическую историю сообща.

После войны Лиозно был в руинах. Уже в мирное время коллеги из Руднянского музея помогли белорусским мастерам восстановить строй одежды, характерный для этих мест. Культурный обмен растет.

Наш дом ремесел открывал дни Витебской области на ВДНХ. Сразу стало понятно, что та работа и творчество, которые мы представляем, понятны москвичам. Инесса Самусенко, заведующая Лиозненским домом ремесел