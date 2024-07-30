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Сотрудничество между ветеранами Минской и Московской областей

В столичном регионе 30 июля встречали делегацию из Московской области. Это 20 представителей ветеранских организаций.

Для них организовали экскурсию по мемориальному комплексу "Хатынь". Гости посетили музей и почтили память жертв. Состоялась и символическая церемония подписания соглашения о сотрудничестве между ветеранами Минской и Московской областей.

Виктор Пикуль, председатель Московского общественного объединения ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Россия):

Официальную встречу приурочили к 80-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. В планах патриотические конкурсы с участием ветеранов двух стран, встречи с молодежью, публикации тематических статей и издание новых книг о героях войны и труда.

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