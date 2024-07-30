Сотрудничество между ветеранами Минской и Московской областей

В столичном регионе 30 июля встречали делегацию из Московской области. Это 20 представителей ветеранских организаций.

Для них организовали экскурсию по мемориальному комплексу "Хатынь". Гости посетили музей и почтили память жертв. Состоялась и символическая церемония подписания соглашения о сотрудничестве между ветеранами Минской и Московской областей.

Виктор Пикуль, председатель Московского общественного объединения ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Россия):