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Сотрудничество прокуратуры и аграриев. Республиканский семинар в Горках
Соблюдение организационно-технологических нормативов при производстве сельскохозяйственной продукции. Об этом сегодня шла речь на республиканском семинаре на базе Горецкой сельхозакадемии. По словам специалистов, назрела необходимость выработать согласованный подход при проведении проверок и информировании прокуроров о возникающих проблемах, а также утвердить оптимальные алгоритмы их решения. Анализ правоприменительной практики показал, что нарушения на сельхозпредприятиях широко распространены, однако не всегда им дается надлежащая правовая оценка.
"Мы хотели бы сегодня акцентировать внимание на основных технологических моментах, которые, по мнению Министерства, являются базовыми для производства животноводческой продукции и растениеводства. И акцентировать на этом внимание, и найти понимание с органами прокуратуры, которые будут проверять деятельность наших сельхозорганизаций".
На семинаре обсудили и другие проблемные вопросы в аграрной отрасли и меры по их разрешению, в том числе с использованием средств прокурорского надзора.
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