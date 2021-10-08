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Сотрудничество военно-промышленных комплексов Беларуси и России обсудили на заседании Межправительственной комиссии
Сотрудничество в производстве, ремонте, а также продаже на рынках третьих стран современной военной техники обсудили накануне на заседании Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Беларуси и России. Руководители ведомств и ведущих предприятий оборонной отрасли рассмотрели более 40 вопросов различной тематики.
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Мы выработали целый ряд алгоритмов по взаимодействию на рынки третьих стран. С учетом, в том числе санкционного давления, которое на сегодняшний момент оказывается и на Беларусь, и на Россию, мы определили алгоритмы взаимодействия для повышения компетенции наших ремонтных предприятий Беларуси в части осуществлении ремонта и сервисного обслуживания той техники, которая на сегодняшний момент самая современная, закупается у Российской Федерации.
На заседании Межправительственной комиссии обсуждались и конкретные совместные проекты, которые касаются авиационной и сухопутной тематики.
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