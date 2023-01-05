Сотрудник фирмы за сутки похитил почти 40 тыс. рублей и потратил в казино

Обчистил работодателя ради азартных игр. Работник столичной компании по продаже товаров для дома подозревается в крупной краже. Буквально за сутки он похитил и потратил в казино почти 40 тысяч рублей. В милицию с заявлением о хищении денег с расчетного счета обратился представитель фирмы.