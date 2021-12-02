3.72 BYN
Сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк посмертно награжден орденом "За личное мужество"
Сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк посмертно награжден орденом "За личное мужество". Соответствующий указ подписал сегодня Президент Александр Лукашенко. Этой высокой награды сотрудник КГБ удостоен за отвагу и личное мужество, проявленные при исполнении служебных обязанностей.
Как сообщалось, 28 сентября при проведении в Минске специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов. В результате сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.