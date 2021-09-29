Сотрудник КГБ застрелен в Минске: возбуждено уголовное дело

Все случилось накануне вечером в одной из квартир жилого дома. В ходе проведения спецмероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, по правоохранителям был открыт огонь. В результате чего был смертельно ранен сотрудник КГБ. Нападавший был ликвидирован ответным огнем. Все происходящее стрелок и его жена снимали на камеру своих мобильных телефонов.