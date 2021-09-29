3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сотрудник КГБ застрелен в Минске: возбуждено уголовное дело
Все случилось накануне вечером в одной из квартир жилого дома. В ходе проведения спецмероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, по правоохранителям был открыт огонь. В результате чего был смертельно ранен сотрудник КГБ. Нападавший был ликвидирован ответным огнем. Все происходящее стрелок и его жена снимали на камеру своих мобильных телефонов.
Супруга нападавшего задержана по подозрению в соучастии в преступлении
По подозрению в соучастии убийства офицера КГБ задержана супруга нападавшего. СК проводит неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление лиц, причастных к совершению преступлений.
По каждому факту давления, угроз, попыток их осуществления в отношении правоохранителей, граждан, выполняющих общественный долг, их близких СК и другими правоохранительными ведомствами будет по-прежнему даваться жесткая и принципиальная правовая оценка. Виновные в противоправных действиях будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности.
Погибший нападавший обоснованно подозревался в совершении преступления, связанного с терроризмом
Генеральная прокуратура провела проверку по факту применения оружия в отношении сотрудника КГБ. В ведомстве подчеркнули, что погибший нападавший обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом.
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
Аналитик рассказала, на что направлена Хартия многообразия и многополярности в 21 веке
Эксперт: США пытается навязать странам, стремящимся к автономии, свою волю
В ЦИК заработал информационно-справочный центр: как связаться?
Бояшов: Евразийская хартия не даст возникнуть диктату воли одного государства или узкой группы стран
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов