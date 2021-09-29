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Сотрудник КГБ застрелен в Минске: возбуждено уголовное дело

Все случилось накануне вечером в одной из квартир жилого дома. В ходе проведения спецмероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, по правоохранителям был открыт огонь. В результате чего был смертельно ранен сотрудник КГБ. Нападавший был ликвидирован ответным огнем. Все происходящее стрелок и его жена снимали на камеру своих мобильных телефонов.

Супруга нападавшего задержана по подозрению в соучастии в преступлении

По подозрению в соучастии убийства офицера КГБ задержана супруга нападавшего. СК проводит неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление лиц, причастных к совершению преступлений.

По каждому факту давления, угроз, попыток их осуществления в отношении правоохранителей, граждан, выполняющих общественный долг, их близких СК и другими правоохранительными ведомствами будет по-прежнему даваться жесткая и принципиальная правовая оценка. Виновные в противоправных действиях будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси

Погибший нападавший обоснованно подозревался в совершении преступления, связанного с терроризмом

Генеральная прокуратура провела проверку по факту применения оружия в отношении сотрудника КГБ. В ведомстве подчеркнули, что погибший нападавший обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом.

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