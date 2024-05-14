Сотрудник птицефабрики в Шклове похитил почти 20 тыс. цыплят

Милиционеры выявили систематические хищения 39-летним инженером сельхозпредприятия в Шклове, пишет БЕЛТА.



Мужчина, по долгу службы имея доступ в цех инкубации, воровал суточных цыплят-бройлеров и перепродавал их в частное фермерское хозяйство в Гомельской области. За несколько месяцев ему удалось незаконно вывезти с предприятия более 18 тыс. особей.



Следователи возбудили уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере.



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