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Сотрудник витебского ОМОНа помог укрепить материальную базу детского дома
С миссией добра. Сотрудник витебского ОМОНа помог укрепить материальную базу детского дома. В канун Нового года замкомандира спецподразделения посетил с подарками приют в Витебске. Милиционер привез нужные в повседневном обиходе предметы. Подарки закуплены за выплату, которую сотрудник ОМОНа получил в качестве компенсации по уголовному делу. В одной из социальных сетей под его фото неизвестный оставил сообщение, порочащее имя офицера. Личность клеветника была установлена. Суд признал его виновным и обязал выплатить компенсацию.
В детском доме Витебска воспитывается 71 ребенок - это сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
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