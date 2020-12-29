С миссией добра. Сотрудник витебского ОМОНа помог укрепить материальную базу детского дома. В канун Нового года замкомандира спецподразделения посетил с подарками приют в Витебске. Милиционер привез нужные в повседневном обиходе предметы. Подарки закуплены за выплату, которую сотрудник ОМОНа получил в качестве компенсации по уголовному делу. В одной из социальных сетей под его фото неизвестный оставил сообщение, порочащее имя офицера. Личность клеветника была установлена. Суд признал его виновным и обязал выплатить компенсацию.