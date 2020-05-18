Сотрудники учреждений соцобслуживания получат надбавку за работу в условиях эпидситуации

В эти дни много внимания со стороны государства уделяется и тем, кто стоит на страже нашего здоровья. Ранее материально были поддержаны врачи, которые работают в контакте с инфицированными COVID-19. Сегодня указом Президента определена материальная помощь тем, кто в это непростое время продолжает ухаживать и оказывать помощь пожилым и инвалидам. Указ "О материальном стимулировании работников госорганизаций, оказывающих социальные услуги"охватывает около 14 тысяч человек. О материальной поддержке – размерах и условиях -репортаж Анастасии Бенедисюк.



Чтобы не допустить попадания инфекции в учреждение, больше месяца медсестры, сиделки, повара, технические работники (все те, кто делает жизнь пенсионеров и инвалидов комфортнее и главное безопаснее) работают в полной изоляции. Так называемым вахтовым методом. Это длительное дежурство длится по несколько недель.



Выходить за территорию запрещено, как и входить туда. Мы попросили работников одного из домов-интернатов на телефон записать, чем живут и как работают в условиях пандемии.Именно от этих людей в белых халатах зависит настроение, быт и досуг пожилых, одиноких постояльцев. Но самое главное - их здоровье. На это время для сотрудников интернат стал вторым домом.







Сегодня их вахта завершилась. Им на смену пришли коллеги: 50 человек на 270 пенсионеров и инвалидов. Труд соцработника и вне пандемии далеко не самый легкий. К каждому проживающему нужен индивидуальный подход, профессиональная медицинская помощь, да что там, психологическая. Когда посещения близких и родственников запрещены, медсестры, сиделки и есть семья. А ведь и у них дома остались мужья и дети. Время сейчас сложное, но никто не отказался работать. Лечить – это действительно призвание, будь-то тело или душу.



Указ, подписанный сегодня, предполагает поддержку работников, занятых в этих соцучреждениях. Теперь их работу будут поощрять рублем. Надбавки устанавливаются со дня производства работы вахтовым методом с учетом фактически отработанного времени. Так, при выявлении в организациях случаев инфекции, а также контактов с инфицированными людьми, отнесенными к контактам первого уровня, врачам-специалистам полагается 1500 рублей. Медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием – 1300 рублей, иным работникам -900 рублей. При отсутствии выявленных в организациях случаев инфекции, а также лиц, отнесенных к контактам первого уровня, врач-специалист получит сверх 500 рублей, медработник со средним специальным медобразованием - 400 рублей, иные работники - 250.







Вообще такое внимание государства к работникам социальной сферы, здравоохранения понятно. Это от их работы во многом (конечно, не забываем и о собственной ответственности) зависит наше с вами здоровье, здоровье наших родителей. Именно пожилые люди, повторюсь, наиболее уязвимы к инфекции. Им особое внимание. Во-первых, надо сделать максимально возможное, чтобы не допустить заражения. Во-вторых, уж если случилось, обеспечить надлежащее лечение, уход, восстановление, реабилитацию. Так, на прошлой неделе этот вопрос взять под контроль Президент поручил лично министру труда и соцзащиты, а также всему ведомству. Уже даже совместно с Минздравом определены конкретные санатории, где ослабленные после болезни пожилые люди будут восстанавливаться под присмотром специалистов. Вот, например, Борисовский район. Уже в ближайшие дни сюда заедут несколько сотен человек. Реабилитация распланирована буквально по часам. Аквакапсулы для массажа, бассейны, лазеры. Забота и внимание, которые они заслужили. А в таких условиях и на поправку быстрее.



