Сотрудниками ГУБОПиК установлен анархист, собиравший данные о силовиках

Молодой человек намеревался передать информацию для дальнейшей публикации в деструктивных интернет-ресурсах. Оперативники выяснили, что безработный 22-летний парень, уроженец Речицы, - сторонник леворадикальных анархистских взглядов, состоит в различных телеграм-каналах и группах деструктивной направленности. По месту жительства молодого человека была обнаружена протестная атрибутика и некурительная смесь насвай. Молодой человек задержан.