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Сотрудниками ГУБОПиК установлен анархист, собиравший данные о силовиках
Сотрудники ГУБОПа установили анархиста, который собирал сведения о силовиках
Молодой человек намеревался передать информацию для дальнейшей публикации в деструктивных интернет-ресурсах. Оперативники выяснили, что безработный 22-летний парень, уроженец Речицы, - сторонник леворадикальных анархистских взглядов, состоит в различных телеграм-каналах и группах деструктивной направленности. По месту жительства молодого человека была обнаружена протестная атрибутика и некурительная смесь насвай. Молодой человек задержан.
Также оперативники выяснили, что проживающая с фигурантом 25-летняя девушка тоже является участницей протестного движения, состоит в различных телеграм-каналах и группах деструктивной направленности. В соответствии с 10-й статьей Закона "О противодействии экстремизму", паре вынесены официальные предупреждения.
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