Сотрудники Белстата принимают участие в акции "Дай лесу новае жыццё!"

В Пуховичском районе работает трудовой коллектив Национального статистического комитета Беларуси.

24 октября статистики сменили рабочие кабинеты на лесную форму, сапоги и перчатки. В Пуховичском районе они планируют высадить около 7 тыс. саженцев ольхи и ели на лесосеке площадью 1,5 га.

В 2026 году основные усилия направлены на восстановление участков, пострадавших от буреломов и усыхания. С начала года стихия повредила почти 20 тыс. га лесных насаждений. Совместными усилиями эти территории возвращают к жизни.

Алексей Ярковец, зампредседателя Национального статистического комитета Беларуси:

"Это сплачивает коллектив, вырабатывает командный дух. Как мы работаем на поле, так мы считаем статистику. Все вместе, четко и в установленные сроки. В акции "Дай лесу новае жыццё!" работники Национального статистического комитета принимают ежегодное участие. Эта акция полезна для всех и очень нужна нашей стране, потому что лес - это возобновляемые ресурсы, которые оставлять нашему будущему поколению".

Александра Бендега, консультант управления главного управления Национального статистического комитета Беларуси:

"Для меня участие в этой акции - это проявление ответственности за родную природу. Лес - это чистый воздух, здоровье, красота и богатство нашей страны. Даже небольшое участие каждого вносит вклад в большое общее дело".

Сохранить и приумножить зеленое золото - это основная задача.